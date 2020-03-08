Antalya'da Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi açıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. El emeği ürünlerin ve atölyelerinin sergilendiği etkinlikte dekoratif ahşap süsleme, takı tasarımı, aşçı yardımcılığı, çanta yapımı ve seramik biçimlendirme gibi çalışmalar yer alıyor.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) ile Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi sanat kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan sergi açıldı. Serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Birim Koordinatörü Hülya Demir ve kursiyerler katıldı. Agora AVM'de 45 standın yer aldığı sergide kursiyerler dekoratif ahşap süsleme, takı tasarımı, aşçı yardımcılığı, çanta yapımı ve seramik biçimlendirme gibi çalışmalarını sergiliyor.



"En tatlı kazanç oluyor"



Ev kadını olarak kalmak istemeyip kadının gücünü göstermek için ATASEM'in kursuna başladığını söyleyen Hayat Bematli, "ATASEM'in pasta yardımcısı kursuna devam ediyorum. Kurs kısa sürede hayatıma çok şey kattı, mutfakta yeni deneyimler kazandım kendimi geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum. Kurstan öğrenip yapabildiğim pasta ve tasarımları sosyal medya üzerinden satışa sunarak ek gelir elde ediyorum. Ailemden ve evimden uzaklaşmadan kendi paramı kazanabiliyorum bu beni çok mutlu ediyor. Kadınlar bu tür kurslara katılarak kendi becerilerini göstermeliler. Sergiye katılan diğer kursiyerler de kendi emeklerini gösterip bundan kazanç elde ediyorlar, bu tatlı bir kazanç aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar" ifadelerinde bulundu.



"KİGGEM'de iş danışmanlığı eğitimi aldım"



Sergiye katılan KİGGEM kursiyerlerinden Burcu Atasever, "KİGGEM'de iş danışmanlığı eğitimi aldım. Bu eğitimin iş hayatımda çok faydası oldu. E-Ticaret ve kendi işletmemi büyütmek adına önemli destekler aldım. Bu sergiye de çanta tasarım ürünlerimle katıldım. Büyükşehir Belediyesi'ne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bizleri bu etkinlikte buluşturduğu için teşekkür ederim" diye konuştu. İki yıldır KİGGEM'in kurslarına devam ettiğini söyleyen Ebru Alıcan da "Bu anlamlı sergide olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Takı tasarım ve gümüş kursunda özel tasarımlar çalışıyoruz. Bugün de bunları sergiliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA