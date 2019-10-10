Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı
Son Dakika Sağlık Antalya'da Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı

Antalya'da Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı

1 saat önce

Antalya'da, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Atatürk Devlet Hastanesinde program düzenlendi.

Antalya'da Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı, System.String[]

Antalya'da, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Atatürk Devlet Hastanesinde program düzenlendi.

Etkinlikte, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların yaptığı resimler sergilendi.

Merkez birim sorumlusu Orhan Al, yaklaşık üç yıldır şizofren hastaları ile bipolar bozukluk grubuna hizmet verdiklerini belirtti.

Al, merkeze kayıtlı hasta sayısının 748 olduğunu bildirdi.

Söz konusu hasta gruplarının toplumdan dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Al, "Onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Hastane Başhekimi Ali Vefa Sayraç ile psikiyatri uzmanı Kasım Göktaş, hastaları yaptıkları resimlerden dolayı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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