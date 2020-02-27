Antalya'da "dur" ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı - Son Dakika

Antalya'da "dur" ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı

1 saat önce

Antalya'da üzerinde sahte kimlik bulunduğu için bıçak çekerek kendisine yaklaşılmasına izin vermeyen ve "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçinin uyarı ateşi sonucu yaralandı.

Antalya'da üzerinde sahte kimlik bulunduğu için bıçak çekerek kendisine yaklaşılmasına izin vermeyen ve "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçinin uyarı ateşi sonucu yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 255 sokaktaki bir iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen bekçiler, tarafları ayırmaya çalıştı. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada şüphelilerden biri taşıdığı bıçakla kendisine yaklaşılmasına izin vermedi.

"Dur" ihtarına rağmen olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacada bekçinin açtığı uyarı ateşiyle yaralandı.

112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şüphelinin isminin A.C. olduğu öğrenildi.

Bekçi ise ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Antalya'da dur ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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