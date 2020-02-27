Antalya'da "dur" ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı - Son Dakika

Antalya'da "dur" ihtarına uymayan bir kişi bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı

7 saat önce

Antalya'da üzerinde sahte kimlik bulunduğu için bıçak çekerek kendisine yaklaşılmasına izin vermeyen ve "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçinin uyarı ateşi sonucu yaralandı.

Antalya'da

Antalya'da üzerinde sahte kimlik bulunduğu için bıçak çekerek kendisine yaklaşılmasına izin vermeyen ve "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçinin uyarı ateşi sonucu yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 255 Sokak'taki bir iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen bekçiler, tarafları ayırmaya çalıştı. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada şüphelilerden biri taşıdığı bıçakla kendisine yaklaşılmasına izin vermedi.


"Dur" ihtarına rağmen olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacada bekçinin açtığı uyarı ateşiyle yaralandı.


112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şüphelinin isminin A.C. olduğu öğrenildi.


Bekçi ise ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen bekçi R.A, nöbetçi savcılık tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderildi.

R.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekçi R.A, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede, görevini yerine getirdiğini, şahsı kaçmaması yönünde defalarca uyardıklarını belirtti.

Şüphelinin teslim olması için havaya ateş ettiklerini ancak şahsın kaçmayı sürdürdüğünü dile getiren R.A, şunları kaydetti:

"Elinde silaha benzer bir materyal gördüm. Daha öncesinde olay yerindeki müştekiler de şüpheli şahısta silah ve bıçak olduğunu söylemişlerdi. Müştekilerin bu sözü de aklıma gelince şahsı etkisiz hale getirmek amacıyla bacak bölgesini hedef alarak bir el ateş ettim. Bir müddet sonra şahıs yavaşlayarak yere oturdu. Yanına gittiğimizde şahsın vurulduğunu anladık ve olay yerine ambulans çağırdık."

Öte yandan, şüpheli A.C'nin aranmasının olduğu ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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Antalya'da "dur" ihtarına uymayan bir kişi, bekçinin uyarı ateşiyle yaralandı
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