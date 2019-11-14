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Antalya'da "Durakta Matematik" projesi

7 saat önce

Antalya'da öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla otobüs duraklarına karikatürle matematik işlemleri tasarlandı.

Antalya'da

Antalya'da öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla otobüs duraklarına karikatürle matematik işlemleri tasarlandı.

Kepez Belediyesince başlatılan "Durakta Matematik" adlı projede, çocukların her gün okula gitmek için kullandığı otobüs duraklarına matematik işlemleri, karikatür ve resimlerle çizilerek, ilkokul öğrencilerinin matematiği sevmesi amaçlanıyor.

Projede ilk uygulama bölge okullarının da katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Anaokulu'nda yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak tarafından açılışı yapılan otobüs durağı öğrencilerin ilgisini çekti.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin de bulunduğu açılışta konuşan Tütüncü, öğrencisinin gönlünde yer etmeyi başarmış bir öğretmenin her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Sevginin her şeyin başı olduğunu aktaran Tütüncü, "Bir çocuğumuzun derste başarılı olmasını, okulunu sevmesini, heyecanla gidip gelmesini istiyorsak, sevgiyi merkeze almalıyız. Ben de edebiyat öğretmeni sayesinde edebiyat dersini sevmiştim. Derslerde başarılı olmak için ilgi duymak ve sevmek önemli. Matematik de böyle bir şey, hayatın temeli." ifadesini kullandı.

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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