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Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı - Son Dakika

Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı

27.08.2021 11:12
Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı, System.String[]

Antalya'da ölümcül kalp ritim bozukluğu nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İzmir'e sevk edilen ve havada duran kalbi yeniden çalıştırılan 73 yaşındaki Cengiz Akhan, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Antalya'da ölümcül kalp ritim bozukluğu nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İzmir'e sevk edilen ve havada duran kalbi yeniden çalıştırılan 73 yaşındaki Cengiz Akhan, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Akhan, iki hafta önce rahatsızlanınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Doktorlar, yaptıkları kontrollerde Akhan'ın kalbinde ölümcül ritim bozukluğu olduğunu belirledi. Hastanın kalbi yoğun bakım servisinde tedavi görürken 50 kez durdu. Şok tedavilerle kalbi yeniden çalışan hastanın, doktorlarının önerisiyle İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Aritmi Merkezine gönderilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İzmir'e getirilen Akan'ın kalbi uçakta yeniden durdu. Ambulans uçaktaki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle Akhan'ın kalbi yeniden çalıştı.

İzmir'deki tedavisi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan yürütülen Akan'ın yaşadığı ölümcül ritim bozukluğu, 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle tedavi edildi.

"Hastamız için dakikalar bile önemliydi"

Doç. Dr. Emin Evren Özcan, AA muhabirine, ritim bozukluğunun zamanında tedavi edilmemesi durumunda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Hasta kendilerine getirildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Uygulanan şok tedavisi ve ilaçlara rağmen hastamızın ritim bozukluğu tedavi edilemedi. Hastamızın kalbinde 170 ile 200 arasında değişen ritim bozukluğu vardı. Hastamız için dakikalar bile önemliydi. Bunun için hemen operasyon kararı aldık. Hastamızın kasığından ve kalbinden girerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisini uyguladık. Kalbin içinde bir elektrik sistemi var. Zaman içinde ya doğuştan ya da bu hastamız da olduğu gibi kalp kalınlaşması hastalığı olabilir. Bu nedenle kalp içinde yaralar oluşuyor. Bu yaralar fazladan kablo gibi davranarak, kalbinin ritmini 200'lerin üzerine çıkarabiliyor. Bu durum bazen ölümcül olabiliyor. Kasıktan girerek bu yaraları buluyoruz ve yakarak ritim bozukluğunu ortadan kaldırıyoruz."

DEÜ Aritmi Merkezi olarak, ritim bozuklukları tedavisinde yoğun tecrübe ve modern bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Özcan, başarının asıl sahiplerinin gece gündüz, hafta sonu demeden özveri ile çalışan sağlık çalışanları olduğunu aktardı.

Cengiz Akhan da tedavi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı'nın seferber olduğunu ifade etti.

Gözünü günler sonra İzmir'de açtığını anlatan Akhan, "Bu hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Kalbim yeniden İzmir'de çalışmaya başladı. Çok zor günler yaşamışım yakınlarım anlatınca şaşırıyorum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Başta Emin Bey olmak üzer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Ambulans, Antalya, İzmir, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı - Son Dakika


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