Durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, D-400 Karayolu sanayi girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 160 sikke ve 21 obje ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
Kaynak: AA
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