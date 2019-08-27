Son Dakika Haberleri: Antalya'da durdurulan araçtan 2 kilo 900 gram esrar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da durdurulan araçtan 2 kilo 900 gram esrar çıktı

58 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da durdurulan araçtan 2 kilo 900 gram esrar çıktı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yapıldı. 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30 sıralarında Serik ilçesinde yapılan şok uygulamalar esnasında şüphelenilen bir araç durdurularak, inceleme yapıldı. Yapılan incelemede 2 kilo 900 gram esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler E.K. ve Ü.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapılarak, Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Polis, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu
Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1) Esenyurt'ta eski koca dehşeti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da durdurulan araçtan 2 kilo 900 gram esrar çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]