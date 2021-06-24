ANTALYA'DA DÜŞÜK NEM GÖRÜŞ MESAFESİNİ ARTIRDI - Son Dakika

ANTALYA'DA DÜŞÜK NEM GÖRÜŞ MESAFESİNİ ARTIRDI

HAVA sıcaklığının 36 derece olduğu Antalya'da, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesiyle, görüş açısı 45 kilometreye ulaştı.

HAVA sıcaklığının 36 derece olduğu Antalya'da, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesiyle, görüş açısı 45 kilometreye ulaştı. Kenti kuş bakışı gören Kepez seyir terasından bakıldığında, kentin doğu ve batı yakası pırıl pırıl görüldü. Falezlerin üzerinde uzanıp giden Lara bölgesi, Kundu'ya kadar gözle seçilecek şekilde ortaya çıktı. Aynı zamanda, Antalya- Konya arasındaki Toroslar'ın uzantısı Beydağları da açık görüş nedeniyle tüm görkemini sergiledi. Konyaaltı sahili, baştan sona net şekilde görüntülendi. Antalya Körfezini, kent merkezinden ayıran sahil, inci gerdanlığı andırdı.

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