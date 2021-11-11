Antalya'da duvarına yazılan yazıların temizlendiği tarihi cami koruma altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 13-15'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Macar Camisi'nin duvarlarına çizilen resim ve yazılar, Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla temizlendi.

Tarihi caminin duvarlarına argo kelimeler yazıldığı ve resimler çizildiği bilgisi üzerine Vali Yazıcı, söz konusu yazıların silinmesini ve caminin koruma altına alınmasını istedi.

Bunun üzerine Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Birimi yetkilileri, Gebiz Mahallesi'ndeki camide inceleme yaptı.

Caminin kirletildiğini, duvarlarında yazı ve resimlerin olduğunu belirleyen korservasyon ve restorasyon uzmanı 5 kişilik ekip, iç kısımda kalem işi süslemelerin bulunduğu yerdeki yazıları sildi, temizlik ve sağlamlaştırma çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine, Vali Yazıcı'nın talimatı üzerine Antalya Koruma Bölge Kurulunun onayıyla camide çalışma yapıldığını söyledi.

Konservasyon kapsamında iyileştirme, sağlamlaştırma ve pasif koruma yöntemleriyle koruma çalışmalarına başlandığını anlatan Karabayram, "Yazıları temizlemek için kimyasal veya mekanik yöntem kullanılmadı. Yapının gelecek nesillere aktarılması için çok titiz bir çalışma yürütüldü. Antalya Valiliği ve Serik Belediyesi, caminin kamulaştırılması için çalışma başlattı." diye konuştu.

Karabayram, proje hazırlanıncaya ve kamulaştırma işlemleri tamamlanıncaya kadar yapıda her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından 2013'te tescillenen, kare planlı, pandantif geçişli, kubbe örtülü ve tek mekanlı Macar Camisi'nin süslemeleri kıvrık dallı bitkisel madalyonlar, Osmanlıca yazılar, stilize kuşlar ve geometrik bezemelerden oluşuyor.