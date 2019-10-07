Antalya'da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in...
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Antalya'da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla başladı. Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Beyaz Saray'ın Türkiye açıklaması uluslararası basında geniş yankı buldu Türkiye'nin 'Barış Pınarı' harekatı YPG'yi endişendirdi! Amerika ile devriyeleri artırdılar Türkiye'de gözaltındaki Alman vatandaşlarından 4'ü serbest bırakıldı Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi