TÜRKİYE'NİN İLK TARIM FUARI HASYURT YENİDEN CANLANIYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra 11- 14 Mayıs 2022 tarihleri arasında 'Eski Yerinde Yeni Yüzüyle' mottosuyla 25'inci kez tarım sektörünü bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Hasyurt Tarım Fuarı lansmanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdaverdigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca katılarak fuarın detaylarını paylaştı.

11 MAYIS'TA KAPILARINI AÇIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı'nın 7 yıl aradan sonra yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Göreve geldiklerinden bu yana yerelden kalkınma projeleriyle çiftçiyi ve üreticiyi her daim desteklediklerini anlatan Başkan Böcek, 'Tarımın başkenti Antalya'da ulusal ve uluslararası alanda tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine tarımın kalkınmasına ivme kazandıran fuarların yapılmasını önemsiyoruz. Son olarak 2014 yılında 24üncüsü düzenlenen 7 yıldır yapılmayan Hasyurt Tarım Fuarı'nı bu sene 11- 14 Mayıs tarihleri arasında 'Eski Yerinde Yeni Yüzüyle' mottosuyla 25'inci defa tarım sektörünü ağırlamaya hazırlıyoruz" dedi.

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE

Türkiye'de örtüaltı yetiştiriciliğinde Antalya'nın ilk sırada olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, 'Antalyamız tarımda da ülkemizin yüzde 50'ye yakın ihtiyacını karşılamaktadır. Batı Akdeniz kuşağında bulunan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş bölgelerinde kayıtlı olarak üretim yapan 30 binin üzerinde çiftçimiz vardır. Bu bölgede yıllık 3,5 milyar liraya karşılık gelen 2,5 milyon ton sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Özellikle kış aylarında Türkiye'nin sebze ihtiyacının yüzde 40'ı Batı Akdeniz kuşağında bulunan bu verimli topraklarda karşılanmaktadır. Tarımda böylesine bir potansiyele sahip olan Batı Akdeniz bölgesini kapsayan Hasyurt Tarım Fuarı'nın 25'inci kez düzenleniyor olması da tesadüf değildir. Geçmişten gelen tecrübesiyle Hasyurt Tarım Fuarı artık uluslararası bir fuar olmayı da hak ediyor. Bizlerin de amacı Hasyurt Tarım Fuarı'nın marka olmasını sağlayarak fuarın önümüzdeki yıllarda uluslararası boyuta ulaşmasını sağlamaktır. Fuarı ziyaret edecek olan çiftçilerimiz fuarda yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, katılımcı ve firmalar ile gerçekleştirecekleri görüşmelerde soru ve önerilerine karşılık bulacak" diye konuştu.

BÖLGE TARIMININ MERKEZİ

ATB Başkanı Ali Çandır, 'Kentimizde 3,5 milyon dekarlık alanda tarım yapılmaktadır. Tarım alanlarımızın yüzde 29'u ise Demre, Elmalı, Finike, Kaş ve Kumluca ilçelerimizde bulunmaktadır. Bu beş ilçemiz toplam tarım alanlarımızın yüzde 9'una denk gelen örtüaltı tarım alanlarımızın 4'te 1'ine, çiftçi sayımızın 3'te 1'ine, sebze üretimimizin yüzde 33'üne, meyve üretimimizin yüzde 40'ına, örtüaltında ürettiğimiz ilk üç ürünümüze baktığımızda ise; domates üretimimizin yüzde 40'ına, biber üretimimizin yarısına ve hıyar üretimimizin yüzde 25'ine, 16 milyar TL'nin üzerindeki bitkisel üretim değerimizin ise yarısına sahiptir. İşte böyle bir üretim değerine sahip bu 5 ilçemizin adeta merkezi konumda bulunan Hasyurt'ta bölge tarımına sahip çıkacağız. Aradan geçen 7 yılın ardından kaybolan bir değer olan tarım fuarını yeniden canlandıracağız" dedi.

FUARA DAVET ETTİ

İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, Hasyurt Tarım Fuarı'na çevre illerden de katılım olacağını belirtti. Karaca, 'Antalya'da 360 bin hektara yakın tarım arazimiz var. Bu önemli tarımsal potansiyeli olan ilimizde bu tür etkinlikler bizim için oldukça önemli" dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise fuarın tarihçesini anlatarak 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan Hasyurt Tarım Fuarı'na ziyaretçileri davet etti.