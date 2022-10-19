Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi - Son Dakika
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Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi

19.10.2022 14:38

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaşanan gerilim Kazakistan cephesinde de rahatsızlık yaratırken teknik direktör Marat Asainov, "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Herkesten özür dileriz" dedi. Dünya Şampiyonu sporcumuz Derya Ceren Çağlayan'ın kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla verdiği yanıt gündem olmuştu.

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCUMUZDAN TÖRENE DAMGA VURAN HAMLE

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlayan'dan yanıt gecikmedi. Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlayan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu.

KAZAK TEKNİK DİREKTÖR: KONUYU KIZLARLA TARTIŞTIK

Törendeki bayrak gerginliği Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov'u da rahatsız ederken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

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