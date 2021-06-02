Üye Girişi
Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı

02.06.2021 12:56
Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı 10. kez kapılarını açtı.

Antalya'da düzenlenen Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı 10. kez kapılarını açtı.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen fuara, yaklaşık 100 Türk ayakkabı üreticisinin yanında Balkanlar ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dört kıtadan profesyonel alıcı da katıldı.

Fuarda, Mardinli bir ayakkabı üreticisinin bir ayda ortaya çıkardığı, üzeri özel taşlarla kaplanmış el yapımı özel tasarım ayakkabı da sergilendi. Ziyaretçiler, yaklaşık 140 bin lira değerindeki ayakkabıyı inceledi, fotoğraf çekti.

İlgi odağı olan ayakkabının, "Made in Turkiye" etiketiyle yurt dışındaki fuarlarda da sergileneceği bildirildi.

Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 ülkeden bine yakın yabancı ziyaretçinin fuara katıldığını, tek hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

Fuarda erkek ve kadın ayakkabılarının sergilendiğini vurgulayan Demir, ayakkabıların toptan satış fiyatlarının 15 dolardan başlayıp, 80 dolara kadar çıktığını ifade etti.

Fuarda özel vitrinde sergilenen ayakkabının önemine işaret eden Demir, "Türk ayakkabı sektörünün üretimdeki başarısını göstermek için yapılmış, özel taşlarla süslenmiştir. Bunu, yurt dışındaki fuarlarda Türk markasının tanıtımı için kullanıyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde de ayakkabı sektörünün ihracat yaptığını belirten Demir, "Butik bir fuar olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatında ciddi bir payı var. Burada 40 ülkeden bine yakın ziyaretçi ciddi bir alım yapıyor. Burada Türkiye ekonomisine bu fuarın katma değeri 30-35 milyon dolar civarında rakam olacaktır." diye konuştu.

"Ayakkabının yapımı bir ay sürdü"

Fuara 140 bin liralık özel ayakkabıyla katılan firmanın yöneticisi İlhami Yıldız da söz konusu ayakkabının değerinin parayla ölçülemeyeceğini söyledi.

Daha önceki yıllarda ürettikleri özel tasarım ayakkabıların yabancı koleksiyonerler tarafından satın alındığını anlatan Yıldız, "Bu yıl yine üzeri tamamen özel taşlarla kaplanan ve yapımı yaklaşık bir ay süren bir ayakkabıyı sergiliyoruz." dedi.

Fuar, 4 Haziran'da sona erecek.

Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı
Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı
Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı
Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı
Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı

Antalya, Turizm, Türk, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı! Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi

Son Dakika Haberleri
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi
14:03 Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!
13:40 Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi
13:36 Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:32 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı         
14:12
Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi         
14:05
Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!         
14:01
Aleyna Çakır davasında gelişme! Olay zamanı evde olan tanık için zorla getirilme kararı çıktı Aleyna Çakır davasında gelişme! Olay zamanı evde olan tanık için zorla getirilme kararı çıktı         
13:45
Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı         
13:36
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu         
13:32
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı         
12:28
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler         
11:58
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement