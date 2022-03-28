Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi

28.03.2022 11:09
Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi

Antalya'da düzenlenen "Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri"ni 31 bin kişi ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen "Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri"ni 31 bin kişi ziyaret etti.

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nden (ANFAŞ) yapılan açıklamaya göre, 5 gün süren etkinlikte belediyeler dahil 42 katılımcı yer aldı.

Fuar havasında geçen etkinliğin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü sahne alırken, kapanışı Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurumlular Dernek Başkanı Nehat Öztürk, amaçlarının Erzurum'u Antalya'da tanıtmak olduğunu belirtti.

Yörüklerle kaynaşmayı hedeflediklerini ve bu amaca ulaştıklarını kaydeden Öztürk, "Antalya merkez ilçe ve Erzurum'dan gelen belediyelerle toplamda 42 stant kuruldu. Yörük ve Erzurumlular fuar havasında geçen etkinliğimize ilgi gösterdi. 31 bin ziyaretçiyi ağırladık. Hem Erzurum'un yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıttık, hem de hemşehrilerimiz ve Yörüklerimizi buluşturduk." ifadelerini kullandı.

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Erzurum, Antalya, Kongre, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi - Son Dakika


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