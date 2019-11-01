Son Dakika Haberleri: Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

7 saat önce

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin hücre evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adresi tespit edilen eve düzenlenen operasyonda görevinden uzaklaştırılan bir başkomiser ile öğretmen gözaltına aldı.

Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada iki cep telefonu, bilgisayar ve sim kartlar ele geçirildi.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:32 Kaynak: AA
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