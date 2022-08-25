Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, S,Ç, A.K. ve E.B.Ç'nin sosyal medya üzerinden kaçak alkol sattıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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