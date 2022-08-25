Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

25.08.2022 10:17
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, S,Ç, A.K. ve E.B.Ç'nin sosyal medya üzerinden kaçak alkol sattıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Kepez İlçesi Şafak Mahallesi'nde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 76 şişe kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı Antalya'da aranan hükümlü yakalandı 21 suç kaydı bulunan firari jandarmadan kaçamadı 21 suç kaydı bulunan firari jandarmadan kaçamadı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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