Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 29 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 29 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada Y.Ö. ve Ş.Ç'nin yasa dışı yollardan temin ettikleri sikkeleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takibe alınan ve operasyon düzenlenen zanlıların aracında 29 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

Bu arada zanlılardan Ş.Ç'nin "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan da arandığı tespit edildi.