Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvaları tamamlandı

Tekerlekli sandalye tenisinde Antalya'da üst üste yapılan üç turnuvanın sonuncusu olan Kros Medical Open'da müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da organize edilen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvaları, Club Mega Saray Otel sponsorluğunda Megasaray Tenis Akademisi'nde 33 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Bugün sona eren Kros Medical Open'da quad kategorisi finalinde milli tenisçi Uğur Altınel, İsrail'den Shraga Weinberg'e 6-4 ve 6-4'lük skorla 2-0 yenilerek ikinci oldu.

Çiftler quad kategorisinde milli sporcular Uğur Altınel ile Fatih Karataş, son maçlarında Cotterill (İngiltere)-Filchuk (Belarus) ikilisini 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek İsrail'in ardından ikinci sırayı aldı.

"Megasaray Open", "MTA Open" ve "Kros Medical Open" olmak üzere üç farklı turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye; müsabakalarda Uğur Altınel'le iki birincilik ve bir ikincilik, Fatih Karataş'la ikincilik, Emirhan Toper'le ikincilik ve üçüncülük, Uğur Altınel-Fatih Karataş çiftiyle ikincilik elde etti.

Milli takım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan uluslararası turnuvalara 5-8 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek Vilamoura Open ile devam edecek.