Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da bir iş hanının otoparkında 2 kilo 904 gram esrar ile 2 bin 624 ecstasy hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Antalya'da bir iş hanının otoparkında 2 kilo 904 gram esrar ile 2 bin 624 ecstasy hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir iş hanının otoparkında uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, otoparkta yaptıkları aramada 2 kilo 904 gram esrar ile 2 bin 624 ecstasy hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, hassas terazi ile 3 pompalı tüfek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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