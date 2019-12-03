Son Dakika Haberleri: Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmaktan 57 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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