Bu kapsamda daha önce belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramada ekipler 6 kilo 512 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 5 bin 300 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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