Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, şüpheli M.K'yi takibe aldı.

Bir otelde konaklayan M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Otel odasında yapılan aramada, 97 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.