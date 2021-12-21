Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yuvalı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli F.V. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
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