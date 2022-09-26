Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

26.09.2022 19:38
Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle K.U, M.Y, M.E, İ.S. ve Y.K, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 98 uyuşturucu hap, 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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