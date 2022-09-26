Düzenlenen operasyonda bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle K.U, M.Y, M.E, İ.S. ve Y.K, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 98 uyuşturucu hap, 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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