Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak şampiyonları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak şampiyonları belli oldu

22.08.2022 09:03
Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak şampiyonları belli oldu

Antalya'da düzenlenen ve mili takım seçmeleri niteliği taşıyan Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak müsabakalarında rakiplerini yenmeyi başaran Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk Kaya ve Yusuf Can Demir şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen ve mili takım seçmeleri niteliği taşıyan Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak müsabakalarında rakiplerini yenmeyi başaran Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk Kaya ve Yusuf Can Demir şampiyon oldu.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4'üncü ayak müsabakaları, Antalya'nın Alanya içesinde gerçekleştirildi. Şelale Meydanı'da düzenlenen etkinliği kentte yerli ve yabancı çok sayıda seyirci takip etti. 14 sporcunun mücadele ettiği 7 müsabakada Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk kaya, Yusuf Can Demir şampiyon oldu. Başarı gösteren sporcular Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve diğer protokol üyeleri tarafından ödüllerini aldı.

"BU ORGANİZASYONLAR SPORSEVERLERE, ALANYA HALKINA, TATİLCİLERE RENK VE HEYECAN KATIYOR"

Alanya'nın turizmin yanı sıra sporun da başkenti olduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılda yaklaşık 65 etkinlik düzenlendiklerini ve bunun 15 tanesinin uluslararası boyutta olduğunu söyledi. Muaythai lig maçlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel, "Gelecek yıllarda da bu sporun bir ayağının yine Alanya'da yapmak nasip olur. Burada başta federasyon başkanımıza ve sporcular olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese Alanya halkı adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonlar hem sporseverlere hem de Alanya halkına ve tatilcilere, bize bir renk katıyor, bir heyecan katıyor. Şehrimizin hem bilinirliği hem de şehirde bir aktivite oluşturuyor. Bizlere bir heyecan katıyor ve böylelikle biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman için bu ve buna benzer organizasyonlarda ev sahipliği yapacağız yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"BU ETKİNLİK HEM LİG MÜSABAKASI HEM DE MİLLİ TAKIM SEÇMESİ ANLAMI TAŞIYOR"

Bu organizasyonun 2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıdığını belirten Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Türkiye Muaythai Federasyonun faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. ayağını gerçekleştiriyoruz. Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Belediyenin organizasyonu ve ekibi sayesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncelikle onlara teşekkür ederim. Bu Süper Lig'in önemi ise 2022 Türkiye Şampiyonasında ilk dörde giren sporcular burada birbiriyle lig maçında mücadele ediyor. En son burada şampiyon olan sporcu 2023 Şubat ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Bu etkinlik hem lig müsabakası hem de Milli Takım seçmesi anlamı taşıyor. Buradaki çocuklar ülkemizi temsil edecek. 5 ayak daha yapılacak. Toplamda 9 ayakta bitirilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Malezya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında elde ettikleri başarıları anlatan Federasyon Başkanı Yıldız, "Dünya Gençler Şampiyonasından geldik. Malezya Kuala Lumpur'daydık. 23 sporcu ile katıldığımız Dünya Gençler Şampiyonasında 65 takım içerisinde dünya ikincisi olduk. Sporcularımız 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya alarak şampiyonaya damga vurdu. Bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Fadıl Kösedağ - İHA)

YORUMLAR
500
Alanya'da yetiştirilen tropikal meyve çarkıfelekte üretim alanı 50 dekarı geçti Alanya'da yetiştirilen tropikal meyve çarkıfelekte üretim alanı 50 dekarı geçti ATB Başkanı Çandır'dan tarımsal girdi fiyat endeksi yorumu ATB Başkanı Çandır'dan tarımsal girdi fiyat endeksi yorumu 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı
Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak şampiyonları belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
14:30 Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi
14:25 Türkiye'nin 3. ittifakı resmen kuruldu: Sosyalist Güç Birliği
14:20 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı
14:29 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 6'lı masaya çağrısını yineledi: Mansur Yavaş'ı aday gösterin
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 15:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak şampiyonları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement