Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak şampiyonları belli oldu

Antalya'da düzenlenen ve mili takım seçmeleri niteliği taşıyan Spor Toto Süper Lig Muaythai 4. ayak müsabakalarında rakiplerini yenmeyi başaran Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk Kaya ve Yusuf Can Demir şampiyon oldu.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4'üncü ayak müsabakaları, Antalya'nın Alanya içesinde gerçekleştirildi. Şelale Meydanı'da düzenlenen etkinliği kentte yerli ve yabancı çok sayıda seyirci takip etti. 14 sporcunun mücadele ettiği 7 müsabakada Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk kaya, Yusuf Can Demir şampiyon oldu. Başarı gösteren sporcular Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve diğer protokol üyeleri tarafından ödüllerini aldı.

"BU ORGANİZASYONLAR SPORSEVERLERE, ALANYA HALKINA, TATİLCİLERE RENK VE HEYECAN KATIYOR"

Alanya'nın turizmin yanı sıra sporun da başkenti olduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılda yaklaşık 65 etkinlik düzenlendiklerini ve bunun 15 tanesinin uluslararası boyutta olduğunu söyledi. Muaythai lig maçlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel, "Gelecek yıllarda da bu sporun bir ayağının yine Alanya'da yapmak nasip olur. Burada başta federasyon başkanımıza ve sporcular olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese Alanya halkı adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonlar hem sporseverlere hem de Alanya halkına ve tatilcilere, bize bir renk katıyor, bir heyecan katıyor. Şehrimizin hem bilinirliği hem de şehirde bir aktivite oluşturuyor. Bizlere bir heyecan katıyor ve böylelikle biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman için bu ve buna benzer organizasyonlarda ev sahipliği yapacağız yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"BU ETKİNLİK HEM LİG MÜSABAKASI HEM DE MİLLİ TAKIM SEÇMESİ ANLAMI TAŞIYOR"

Bu organizasyonun 2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıdığını belirten Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Türkiye Muaythai Federasyonun faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. ayağını gerçekleştiriyoruz. Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Belediyenin organizasyonu ve ekibi sayesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncelikle onlara teşekkür ederim. Bu Süper Lig'in önemi ise 2022 Türkiye Şampiyonasında ilk dörde giren sporcular burada birbiriyle lig maçında mücadele ediyor. En son burada şampiyon olan sporcu 2023 Şubat ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Bu etkinlik hem lig müsabakası hem de Milli Takım seçmesi anlamı taşıyor. Buradaki çocuklar ülkemizi temsil edecek. 5 ayak daha yapılacak. Toplamda 9 ayakta bitirilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Malezya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında elde ettikleri başarıları anlatan Federasyon Başkanı Yıldız, "Dünya Gençler Şampiyonasından geldik. Malezya Kuala Lumpur'daydık. 23 sporcu ile katıldığımız Dünya Gençler Şampiyonasında 65 takım içerisinde dünya ikincisi olduk. Sporcularımız 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya alarak şampiyonaya damga vurdu. Bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Fadıl Kösedağ - İHA)