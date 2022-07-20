İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 8 bin 585 Türk vatandaşı ve 165 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 8 bin 750 kişinin sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 8 Türk vatandaşı yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi - Son Dakika

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