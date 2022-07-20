Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi - Son Dakika
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Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi

20.07.2022 11:17
Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi

Antalya'da jandarma ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 8 bin 585 Türk vatandaşı ve 165 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 8 bin 750 kişinin sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 8 Türk vatandaşı yakalandı.

Ayrıca 123 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu kişiye ikamet ettikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı.

Yapılan trafik kontrollerinde 3 sürücüye toplamda 6 bin 287 lira cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi - Son Dakika
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