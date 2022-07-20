Antalya'da düzensiz göçle mücadele denetimi

Antalya'da jandarma ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 8 bin 585 Türk vatandaşı ve 165 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 8 bin 750 kişinin sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 8 Türk vatandaşı yakalandı.
Ayrıca 123 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu kişiye ikamet ettikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı.
Yapılan trafik kontrollerinde 3 sürücüye toplamda 6 bin 287 lira cezai işlem uygulandı.
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