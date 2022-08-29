Otomobilin çarptığı e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti

29.08.2022 18:54
Otomobilin çarptığı e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da e-scooter ile kavşağa giren turiste otomobil çarptı.

Antalya'da e-scooter ile kavşağa giren turiste otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İranlı turist Farzan Parsaei (31), idaresindeki e-scooter ile kavşaktan anayola bağlanmak istediği sırada Rusya vatandaşı olan M.B. (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Farzan Parsaei'nin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Okurcalar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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