Antalya'da E-spor heyecanı - Son Dakika

Antalya'da E-spor heyecanı

07.11.2020 16:51
Antalya'da E-spor heyecanı, System.String[]

Antalya'da 128 oyuncunun katıldığı Antalya FIFA 2020 e-spor Turnuvası'nda oyuncular birincilik için mücadele etti.

Antalya'da 128 oyuncunun katıldığı Antalya FIFA 2020 e-spor Turnuvası'nda oyuncular birincilik için mücadele etti.

*- Turnuvanın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, koronavirüs tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden başkan Muhittin Böcek'in her geçen gün sağlığının iyiye gittiğini söyledi.

Tüm dünyada ve ülkemizde popüler olan elektronik sporlara (e-spor) yönelik çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ödüllü FIFA 2020 Turnuvası düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu iş birliği ile organize edilen "Antalya FIFA 2020 e-spor Turnuvası" Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya'nın ev sahipliğinde ilerleyen zamanda uluslararası e-spor turnuvası düzenlemek istediğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gençlere belediye bünyesinde e-spor takımı kurma sözü verdiğini anlatan Tuncer, düzenlenen turnuva ile bu sözün ilk adımını attıklarından bahsetti. Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Başkan Böcek'in sağlığı hakkında bilgi veren Tuncer, "Başkanımız hastanede ama her geçen gün sağlığı iyiye gidiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu Başkan Yardımcısı Berk Dengiz, e-spor topluluğunda 800 üyenin olduğundan bahsetti. E-spor'un hızla gelişip, hobi olmaktan çıkarak iş olanağına dönüştüğünü aktaran Dengiz, oyuncuların gelişimi için bedensel ve ruhsal sağlığına dikkat edip, antrenmanlar yapması gerektiğini anlattı. Dengiz, Antalya'da 10 bin kişinin izleyici olduğu e-spor turnuvası düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi. Turnuva hakkında bilgi veren Berk Dengiz, "128 oyuncu katıldı. Oyunlar tek maç eleme usulü 6'şar dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Gün sonunda dereceye girenlere toplamda 5 bin lira ödül verilecek" diye konuştu.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da E-spor heyecanı - Son Dakika


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