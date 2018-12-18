Antalya'da Ebru Yaşar Coşkusu!

Türkiye'deki Otel Satınalma yöneticileri ve pazarın devlerini aynı çatı altında buluşturan etkinliğin kapanış gecesinde Antalya Elit Lara Otel'de sahneye çıkan Yaşar, güzelliği ve performansı ile herkesi büyüledi.

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendiren ve sahnede ağırladığı minik bir hayranı ile düette yapan güzel sanatçı, ''büyünce ne olacaksın?'' sorusuna aldığı ''İnsan olacağım.'' yanıtı ile duygu dolu anlar yaşadı. ''Bu soruya verilebilecek en hoş görülü, en naif, en güzel cevap. Hepimizin en çok olması gereken şey. Seni yetiştiren anne ve babayı gözlerinden öperim. Dünya sizinle güzelleşecek.'' sözleri ile minik hayranını öpen Ebru Yaşar, gözyaşlarına ise güçlükle hakim oldu.

Bir buçuk saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen güzel sanatçı, muhteşem gecenin finalini ''Nasıl Uyuyorsun'' şarkısı ile yaptı.