Antalya'da eczanedeki silahlı saldırı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneye silahlı saldırı düzenleyen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali Y'nin, ifadesinde, alkollü olduğunu ve korkutmak amaçlı saldırdığını söylediği bildirildi.

Ali Y'nin, mahkemede verdiği ifadesinde, olay saatinde alkollü olduğunu belirttiği öğrenildi.

Eczane sahibinin bir yakınının kendisine borcu olduğunu ileri süren Ali Y'nin, "Borcunu ödemedi. Ben de korkutmak amaçlı saldırdım." iddiasında bulunduğu belirtildi.

4 Ağustos salı günü, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'ndeki bir eczaneye pompalı tüfekle ateş eden ve polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen Ali Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.