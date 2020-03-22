Antalya'da eczaneler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Antalya'da eczaneler dezenfekte ediliyor

ANTALYA Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı eczaneleri dezenfekte etti.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüse karşı başlatılan üst düzey tedbirlerin tüm hızıyla devam ettiğini söşyledi. Ertekin, " Gazipaşa, Kaş, Kalkan'a kadar tüm eczanelerimize belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemi uygulattırıyoruz. Anlaşmalı firmamız bu hizmeti ücretsiz eczacılarımıza sunacak" dedi.

ECZACILARA KORUYUCU MASKE VE GÖZLÜK

Yaklaşık 10'ar gün aralıklarla uğradıkları noktalardaki sterilizasyon işlemini tamamlayıp bunun yanı sıra eczanelerin tamamına maske dağıttıklarını ifade eden Ertekin, tüm eczacı personeline yetecek sayıda koruyucu gözlüklerin dağıtılacağını, diğer hijyen önlemlerini de anlattıklarını belirtti. Ertekin, "Tüm eczanelere mesafe yazılarını da dağıttık. Hastalarımızı bekleme alanlarındaki bekleme mesafesi konusunda da bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

10 DAKİKADA DEZENFEKTE

Bu kapsamda tüm eczanelerin dezenfekte işleminin tamamlanacağını ifade eden Mehmet Ertekin, "Uygulanan klor bazlı dezenfeksiyon. Yaklaşık 10 dakikada temizliği tamamlıyor. Sürekli kalıcılık sağlamaz. Enfeksiyonlu biri geldiğinde ortamın yeniden temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yüzey temizliği konusunda eczacı ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz. Klima ve klavyelerin temizliğinin de sağlanması için dezenfeksiyonun önemli olduğunu anlatıyoruz" dedi.

BELEDİYELER DE DEZENFEKTE YAPACAK

Antalya merkez ve ilçelerde 1200 eczane olduğunu ifade eden Ertekin, 600 eczanenin il merkezinde yer aldığını, 10 gün içinde bu eczanelerin tamamının dezenfekte işlemlerini tamamlanacağını, bu işlemin sık yapılmasıyla virüse karşı daha dirençli olunacağını vurguladı. Ertekin, "Ayrıca tüm belediyelerimizle de görüşüp anlaşma sağladık. Bizim dışımızda da kendi ekipleriyle gelip eczanelerimizi dezenfekte edecekler. Böylece dezenfekte süresi 3-4 gün arayla yapılmış olacak" diye konuştu.

SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ

Eczacı Mustafa Oruç, öncelikle sosyal mesafe kavramını gelenlere anlatıp, bununla ilgili broşür ve şeritlerle hem ortamın hem de gelen insanların korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, sosyal bilinç yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Oruç, "Eczanemize gelenlerle aramızda 1.5 metre mesafeyi korumaya çalışıyoruz. İnsanlar da daha bilinçli yaklaşıyor. Bilgilendirme broşürleriyle hem içerde fazla sayıda bulunmamaları, işleri bittiğinde de uzun süre kalmamaları yönünde telkin ile beraber bir bilinç oturtulmaya başladık. Eczanelerde maksimum üç kişi bulundurmaya çalışıyoruz. Hizmet verip daha sonra dışarıda bulunan hasta ve hasta yakınlarını alıyoruz" dedi.