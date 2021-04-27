Antalya'da eczanelerden başkalarına ait kanser ilaçlarını aldığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da eczanelerden kanser ilaçlarını başka kişilere ait kimlik bilgilerini vererek aldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran eczane kalfası M.A, Kepez ilçesindeki eczanelerine kanser hastası S.H.'nin ilaçlarını almaya gelen kişiye 27 bin 319 lira değerindeki kanseri ilacını reçeteye T.C. kimlik numarası, isim ve imza alarak teslim ettiğini belirtti.

İş yerini arayan S.H.'nin Adana'da yaşadığını ilaçlarını alamadığını belirterek mağdur olduğunu iletmesi üzerine dolandırıcılığı anladığını ifade eden M.A, şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Antalya Eczacılar Odası ile yazışma yaparak, kanser hastalarına ait ilaçları almaya gelen kişiler olması durumunda bilgi verilmesi talebinde bulundu.

İlk olaydan bir ay sonra Muratpaşa'da faaliyet gösteren bir eczaneden yapılan ihbar üzerine iş yeri etrafından tertibat alan polis ekipleri, H.M.T'ye ait kanseri ilacını alarak, reçete üzerine A.E. ismiyle imza atan kişiyi yakaladı.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde D.Ö. olduğu belirlendi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydı bulunan D.Ö'nün, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde iki ayrı eczaneyi daha aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.