Antalya'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Son Dakika
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Antalya'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

6 saat önce

İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da da eczaneler aracılığıyla 20-65 yaş arası vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Antalya'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı, System.String[]

İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da da eczaneler aracılığıyla 20-65 yaş arası vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başladı. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Cep telefonuna mesaj gelenler en yakın eczaneden maske temin edebilir. İhtiyaç dışındaki vatandaşlarımız eczanelerde kuyruk oluşmasına yol açmasın, ikinci sevkiyat 23 Nisan'dan önce yapılacak" dedi.


Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı hafta başından itibaren Antalya'da da başladı. Bu kapsamda Antalya'daki eczanelerde bulunan bütün maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlanmasıyla dağıtım programlandı. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başladı.


Antalya Valisi duyurdu


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, maske dağıtımının başladığını sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyurdu. Vali Karaloğlu paylaşımında, "Sevgili Antalyalılar, eczanelerde maske dağıtımına başlandı. Vatandaşlarımız, kendilerine gönderilen şifre ile dağıtım kotası dolmamış en yakın eczaneye başvurarak maskesini temin edebilir" dedi.


Her eczaneye 500 maske


Maske dağıtım süreci ile ilgili bilgi veren Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alındı. Her eczaneye hasta başına 10 gün süresince 5'er maske verildi. Yani her eczanenin 500 adet maske kotası bulunuyor" diye konuştu.


23 Nisan'dan önce ikinci sevkiyat yapılacak


Ertekin, ilk sevkiyatın alındığını ve neredeyse Antalya'daki tüm eczanelere teslim edildiğini belirterek, "23 Nisan'a gelmeden ikinci sevkiyatı bekliyoruz" bilgisini verdi.


Ertekin cep telefonuna mesaj gelen vatandaşların en yakın eczaneden maske temin edeceğini aktardı. Eczanelerde uzun kuyruklar oluşmasına ilişkin, "İhtiyaç dışı vatandaşların eczanelerde kuyruklar oluşturmasına gerek yok. İhtiyaç öncelikli vatandaşlarımızın almasını önemle rica ediyoruz" mesajını verdi.


Cep telefonlarına maske kodu geliyor


Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi e-Devlet veya EPTTAvm aracılığıyla yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske, PTT'den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek. Eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.


Maske kodu nasıl alınır?


E-devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklanması gerekiyor. Linke açılınca TC kimlik numarası, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri giriliyor. Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işlemi cevaplanıyor. Ardından "Maske siparişi ver" butonuna basılıyor. İstenildiği takdirde "Aile bireyi ekle" butonuna basılarak aile bireylerine de 5 adet maske siparişi verilebiliyor. İşlem tamamlandığında maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderiliyor. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:53 Kaynak: İHA

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