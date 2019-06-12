Son Dakika Haberleri: Antalya'da eğitim uçağının düşmesi
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Antalya'da eğitim uçağının düşmesi

4 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen (21), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da eğitim uçağının düşmesi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen (21), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gökmen için Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gökmen'in tabutunun üzerine pilot üniforması konuldu. Bu sırada Gökmen ailesinin üyeleri gözyaşlarına boğuldu.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Gökmen'in cenazesi, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Manavgat ilçesi Sorgun mevkisi yakınlarında, 10 Haziran'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gün yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Tekirdağ, Manavgat, Çorlu, Antalya, Güncel
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