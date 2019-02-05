Son Dakika Haberleri: Antalya'da Eğitime Fırtına ve Hortum Engeli

Antalya'da Eğitime Fırtına ve Hortum Engeli

33 dakika önce

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

Antalya'da Eğitime Fırtına ve Hortum Engeli, System.String[]
Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:00 Kaynak: AA

Kumluca, Kemer, Antalya, Güncel
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