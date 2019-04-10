Antalya'da Eğitime Hayırsever Desteği

Hayırsever Ruhi Göksoy, Antalya
'da isminin bir okulda yaşatılması için üç daire bağışladı.
Antalya Valiliğinde düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu
, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
ve hayırsever Ruhi Göksoy katıldı.
Hayırsever Göksoy'u tebrik eden Karaloğlu, hayırseverin üç dairesini okula isim karşılığında İl Milli Eğitime bağışladığını vurguladı. Söz
konusu daireleri satıp, milli eğitimde harcamak için kullanacaklarını aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Ruhi beyin, ismini de okula vermiş olacağız. Ruhi Bey, okulun bakımını da yaptıracağını söyledi. Okulu sahipsiz bırakmayacak. Okulumuz yeni eğitim öğretim dönemine yeni ismiyle başlayacak. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller yetişsin. Allah hayrınızı kabul etsin."
Konuşmaların ardından hazırlanan bağış protokolü imzalandı.