Antalya'da eğitime hayırsever desteği - Son Dakika
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Antalya'da eğitime hayırsever desteği

6 saat önce

Hayırsever Osman Bakırcı, Kepez ilçesine 20 derslikli ilkokul ve anaokulu yaptıracak.

Antalya'da eğitime hayırsever desteği, System.String[]

Hayırsever Osman Bakırcı, Kepez ilçesine 20 derslikli ilkokul ve anaokulu yaptıracak.

Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever Osman Bakırcı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Cahit Işık katıldı.

İmzalanan protokolle, Kepez ilçesi Atatürk Mahallesinde 20 derslikli bir ilkokul ve anaokulu yapılacak.

Bakırcı'yı tebrik eden Vali Karaloğlu, "Bugüne kadar Antalya'da doğmuş, ticaretini burada yapmış arkadaşlarla protokol yapıyorduk ama Osman bey Antalya'nın dışından Türkiye'ye mal olmuş bir inşaat firmasının sahibi. Yurt dışında ve yurt içinde birçok işi var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin, kazançlarını bereketlendirsin." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın göç alması nedeniyle okul ihtiyacının sürekli devam ettiğine değinen Karaloğlu, ikili eğitime devam eden okullarda tekli eğitime geçilmesi için yeni okullara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Türkiye'de yaşayan herkesin eğitime katkı yapması gerektiğine dikkati çeken Bakırcı ise şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız hayır değil asli görevimiz. Bizim yaptığımız işlerin de en başında geliyor. İnşallah Türkiye'nin farklı illerinde yeni hayırlar yapmaya, eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Sadece eğitim değil ülkemizi her alanda daha müreffeh kılmak için devletimizin her zaman yanında olacağız."

Antalya, Türkiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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