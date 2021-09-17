Antalya'da eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez ilçesindeki Altınova Esen İlkokulunun bulunduğu arsayı Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayan hayırseverlerle protokol imzaladı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hayırsever Yakup ile eşi Ayşe Esen Altınova Düden Mahallesi'nde üzerinde Altınova Esen İlkokulunun bulunduğu 5 bin metrekarelik arsayı Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı.

Valilik'te düzenlenen protokol törenine, Yazıcı ve Esen çiftinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.

Törende konuşan Yazıcı, eğitime yapılan katkıların önemine değinerek, Esen çiftine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Antalya'da hızlı nüfus artışı nedeniyle sıklıkla yeni okul ve derslik ihtiyacının doğduğunu beliren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarımız, pansiyonlarımız, spor salonlarımız ve okul çevrelerimiz gerçekten nitelikli bir hale geldi. Ancak Antalya'nın nüfusunun sürekli artması yeni derslik ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Özellikle salgın sürecinde çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli eğitim alabilmesi için yeni dersliklere, okullara ihtiyacımız var. Bu süreçte eğitime destek vermek bir hayır bir gönül işi olmaktan öte bir vatandaşlık görevidir."