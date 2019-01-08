Antalya'da Eğitime Kar Engeli
41 dakika önce
Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Antalya
'nın Akseki
ve İbradı
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:20 Kaynak: AA
Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi
Ricardo Quaresma ile Adriano İdman Sonunda Tartıştı
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı