Son Dakika Haberleri: Antalya'da Eğitime Kar Engeli

Antalya'da Eğitime Kar Engeli

24 dakika önce

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi.

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Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Akseki Kaymakamı ve İbradı kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, kar nedeni ile okulların bir gün tatil edildiğini söyledi - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:35 Kaynak: İHA

İbradı, Akseki, Antalya, Güncel
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