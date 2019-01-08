Antalya'da Eğitime Kar Engeli
24 dakika önce
Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Antalya
'nın Akseki
ve İbradı
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Akseki Kaymakamı ve İbradı kaymakam Vekili Muhammed Emin
Nasır, kar nedeni ile okulların bir gün tatil edildiğini söyledi - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:35 Kaynak: İHA
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