Olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi İzmirli Ali Efendi Sokak'taki bir eğlence mekanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına alınmayan 3 kişi, kapıda bekleyen görevlilerle tartıştı. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı dağıtmaya çalıştı. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olayda kullanılan üç tabancayı ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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