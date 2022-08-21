Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerine kamyonet ile gelen gençler, adeta kamyonetin üzerini açık diskoya çevirdi. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler, yüksek müzik eşliğinde seyir halindeki araç üzerinde dans ederek eğlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Akdeniz, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdiler - Son Dakika

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