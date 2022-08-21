Seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdiler - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdiler

21.08.2022 11:07
Seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdiler

Antalya'da eğlencenin dozunu kaçıran gençler seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdi.

Antalya'da eğlencenin dozunu kaçıran gençler seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdi. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden eğlenmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerine kamyonet ile gelen gençler, adeta kamyonetin üzerini açık diskoya çevirdi. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler, yüksek müzik eşliğinde seyir halindeki araç üzerinde dans ederek eğlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Akdeniz, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyonetin üzerini diskoya çevirdiler - Son Dakika

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