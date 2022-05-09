Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: "Katil oldum" diye gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: "Katil oldum" diye gözyaşlarına boğuldu

09.05.2022 08:24

Antalya'da otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş.'nin çarptığı motosiklet sürücüsü Serdar Başak ağır yaralanırken, kız arkadaşı Zozan Gönel hayatını kaybetti. Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. kaza sonrası "Katil oldum" diye gözyaşı döktü. Sabri Ş. gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görkem S. Ş.'nin yönetimindeki otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip alev alev yanarken, üzerindeki sürücü Serdar Başak ve kız arkadaşı Zozan Gönel yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

EKİPLER YANAN MOTOSİKLETİ EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Zozan Gönel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Başak, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"KATİL OLDUM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Diğer yaralı otomobil sürücüsü Görkem S. Ş. ise, "Salın beni, ben katil oldum" diyerek gözyaşı döktü. Sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

"KIZ ARKADAŞINI EVİNE BIRAKACAKTI"

Ağır yaralanan Serdar Başak'ın babası Murat Başak, yaralı otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Murat Başak, "Havalimanındaydım, onlarla AVM'de buluştuk. Oğlum, kız arkadaşını bırakıp eve geçecekti. Yolda gelirken kaza yapmışlar. Araba gelip onlara çarpıyor. Motor sürüklenirken yanmaya başlamış, 100 metre sürüklemiş" dedi.

"SAĞIMIZDAN GEÇİP SOL ŞERİTE GİRDİ"

Görgü tanıklarından Mehmet Bayram ise "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Araç sağımızdan geçip, sol taraftaki şeride geçti. Ondan sonra motora çarptı. Yangını da biz söndürdük. En son kaza yaptı, can aldı" diye konuştu. Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ANTALYA-EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ANTALYA-EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 'Katil oldum' diye gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: "Katil oldum" diye gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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