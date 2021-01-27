Antalya'da ekili alanlar sular altında kaldı - Son Dakika

Antalya'da ekili alanlar sular altında kaldı

Antalya'da ekili alanlar sular altında kaldı Antalya kent merkezinde sabah saatlerinden buyana etkili olan fırtına hem araç sürücülerine hem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Antalya'da ekili alanlar sular altında kaldı ANTALYA - Antalya kent merkezinde sabah saatlerinden buyana etkili olan fırtına hem araç sürücülerine hem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fırtına sebebiyle kent merkezindeki bazı ağaçlar devrilirken, Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Yağmur sebebiyle Gürsu mahallesinde yolda biriken sular sebebiyle mahsur kalan araçlar oldu. Merkez Aksu ilçesi İhsaniye mahallesinde yaklaşık açık ve kapalı olmak üzere 3000 dekar alan su altında kaldı. Saraların da sarar gördüğü su baskınlarında nehirg ibi akan sel suları sebebiyle üreticiler seralarına ulaşamadı

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