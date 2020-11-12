Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın girişimciler kurdu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Ekim ayında Antalya'da ATSO'ya kayıt olarak toplam 431 şirket kurulduğunu açıkladı. Ekim ayında şirket kuruluşlarının yüzde 22'sinin kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çetin, "Kadın girişimcilerimiz bu dönemde en çok elektrik enerjisi, bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler ile yenilenebilir enerji kaynakları sektörlerine yatırım yapmışlar" dedi.

2020 yılı Ekim ayında açılan şirketler hakkında bilgiler paylaşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "ATSO Sicil Müdürlüğü verilerine göre Ekim ayında 431 yeni işletme kurularak faaliyetlerine başlamış bulunuyor. En fazla şirket kuruluşunun 169 şirket ile Muratpaşa İlçemizde gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı dönemde Kepez'de 107, Konyaaltı'nda 64 şirket kuruluşu gerçekleştirildi. Merkeze bağlı ilçelerimiz dışında da Serik'te 20, Kemer'de 11 ve Gazipaşa'da 6 yeni firma faaliyete başladı" diye konuştu.

"Ekim ayında en fazla açılış inşaat faaliyetleri sektöründe"

Ekim ayında açılan şirketlerin sektörel dağılımları hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu dönemde en fazla açılış inşaat faaliyetlerinde gerçekleşmiş bulunuyor. 58 firma ile başı çeken inşaat faaliyetlerini 25 firma ile restoran, yiyecek içecek ve eğlence, 24 firma ile tarımsal ürünlerin ticareti, 20 firma ile bilişim sektörleri takip ediyor. Bu veriler bize Antalya ekonomisinin geleceğine olan güvenin pandemi sürecinde de devam ettiğini gösteriyor. Kapanış verilerine baktığımızda, Ekim ayında Odamıza kayıtlı toplam 87 şirket kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kapanış yapan şirketler içerisinde en fazla kapanış 7 firma ile tarımsal ürün ticareti, 6'şar firma ile taşımacılık ve restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri gruplarında oldu" dedi.

"Hedeflerimize kadınlarımızın katma değeri olmadan ulaşamayız"

Ekim ayında şirket kuruluşlarının yüzde 22'sinin kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Davut Çetin, "Dönemsel olarak Sicil Müdürlüğü'müzün kuruluş verilerine baktığımda dikkat ettiğim hususlardan birisi kadın girişimci yoğunluğumuz olur. Ekim'de bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşmiş. Türkiye genelinde kadın girişimci oranı %10 düzeyinde. Bu oranı artırmalıyız. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, Odamızın temel çalışma konularından birisi. Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuz da bize önemli destek veriyor. Türkiye ekonomisi, hedeflerine ulaşmak istiyorsa bunu kadınlarımızın katma değeri olmadan yapamaz. Ekim ayı verilerimize göre kadın girişimcilerimiz bu dönemde en çok elektrik enerjisi, bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler ile yenilenebilir enerji kaynakları sektörlerine yatırım yapmışlar. Girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Katma değerli üretim için çalışıyoruz"

Şirket kuruluşu yapanların yaş dağılımı ile ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Çetin, "Ekim ayında şirket açılışlarının yüzde 45'ini 19 ile 40 yaş aralığındaki girişimciler gerçekleştirdi. Gençlerimizin gerekli mesleki olgunluğa, birikime ve liyakate eriştikten sonra girişimciliğe atılmaları önemsediğimiz konuların başında geliyor. TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulumuz da genç girişimciliği özendirmek, desteklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA