Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi - Son Dakika

ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Ülke genelinde hava sıcaklığında düşüşler yaşanmasına rağmen sıcaklığın 28-29 derecelerde seyrettiği Antalya'da, ekim ayının son günlerinde de denize giriliyor. Güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yabancı turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü.

'İNSANLARIMIZ KIYMETİNİ BİLMİYOR'Ailesiyle birlikte Ankara 'dan Antalya'ya gelen Olga Dalkıran, Antalya'nın her mevsiminin güzel olduğunu belirterek, "Hava ve deniz çok güzel. Ancak insanlarımız buranın kıymetini bilmiyor. Sahile izmarit ve çöp atıyorlar. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya'daki güneşli havanın, ilerleyen günlerde yerini bulutlu havaya bırakacağını ve sıcaklığın birkaç derece düşeceğini kaydetti.