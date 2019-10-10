Son Dakika Haberleri: Antalya'da, ekimde deniz keyfi
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Antalya'da, ekimde deniz keyfi

2 saat önce

TURİZMİN başkenti Antalya'da, ekim güneşi tatilcileri sevindiriyor.

Antalya'da, ekimde deniz keyfi, System.String[]

TURİZMİN başkenti Antalya'da, ekim güneşi tatilcileri sevindiriyor. 28 derece sıcaklıktaki havanın tadını çıkaran turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize girip, güneşlendi.

Antalya'da bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turistik kentte, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçüldü. Güneşli havanın tadını turistler çıkardı. Sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı sahilini dolduran turistler, denize girip, bol bol güneşlendi.Ekim ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşayanlar arasında gençler de yer aldı. Okul sonrası sahile gelen öğrenciler, arkadaş gruplarıyla denizin tadını çıkardı.


Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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