Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi

08.07.2022 19:25

Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi ÜÜniversite kampüsü içerisinde uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana, sahibine teslim edildi Antalya'da Kurban Bayramı öncesi sahibinden kaçan dana, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi

ÜÜniversite kampüsü içerisinde uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana, sahibine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'da Kurban Bayramı öncesi sahibinden kaçan dana, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana sahibine teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde başıboş dana ihbarı alan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Yakalama Timi, kısa sürede üniversite içerisine geldi. Kampüs içerisinde kaçan dana, zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, uzun kovalamaca sonucu kontrollü bir şekilde takip ettikleri danayı iğneyle uyuşturarak etkisiz hale getirdi.

Ağaçlık alanda tamamen uyuşması beklenen dana, ardından araca koyulup sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim edildi Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim edildi ANTALYA YOLUNDA BAYRAM TRAFİĞİ ANTALYA YOLUNDA BAYRAM TRAFİĞİ
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement