Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi

28.01.2022 11:18

Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi Çalıştıkları yarım metreyi bulan karla kaplı alanlarda sadece onların ayak izi kalıyor Yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve fırtınadan dolayı meydana gelen elektrik arızaları, enerji firması ekipleri tarafından zorlu...

Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi

Çalıştıkları yarım metreyi bulan karla kaplı alanlarda sadece onların ayak izi kalıyor

Yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve fırtınadan dolayı meydana gelen elektrik arızaları, enerji firması ekipleri tarafından zorlu bir mesaiyle gideriliyor

Mesai sonrası karlarda sadece onların ayak izleri kalıyor

ANTALYA - Antalya'nın yüksek bölgelerine yağan kar ve fırtınadan dolayı meydana gelen elektrik arızalarını gidermeye çalışan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, büyük çaba sarf ediyor. Zor kış şartlarına rağmen karla kaplı alana sırtlarında ekipmanlarla ulaşan ekipler, arızayı giderdikten sonra dönüşe yoluna geçiyor. Enerjinin kahramanlarından geriye ise kalınlığı yarım metreyi aşan kardaki ayak izleri kalıyor.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkisi gösteren kar yağışı, Antalya'da da hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Ulaşımda da aksamaların olduğu bölgede fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik arızaları meydana geldi.

Sırtlarında ekipmanlarla karda zorlu yürüyüş

AEDAŞ ekipleri, güvenli şekilde enerji verebilmek için dondurucu soğuklarda çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kar, kış, fırtına demeden yola çıkan ekipler, araçla ulaşamadıkları bölgelere, sırtlarında ekipmanlarla yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

Sadece onların ayak izleri kalıyor

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kopan hatları, zorlu kış şartlarına rağmen en kısa sürede onararak köylere elektrik veren ekipler, ardından geri dönüş yoluna geçiyor. Enerjinin kahramanlarından geriye ise kalınlığı yarım metreyi aşan kardaki ayak izleri kalıyor. Kısa sürede bölge halkını elektrikle buluşturan ekipler, vatandaşların da takdirini kazanıyor.

Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi
Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi

YORUMLAR
500
Muratpaşa Çevre Festivali, 12 Mayıs'ta Başlıyor Muratpaşa Çevre Festivali, 12 Mayıs'ta Başlıyor Antalya'da Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler dünyaca ünlü sahile akın etti Antalya'da Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler dünyaca ünlü sahile akın etti Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Antalya, Fırtına, Akdeniz, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
11:24 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da ekiplerin karla kaplı arazide zorlu ' elektrik arızası' mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement